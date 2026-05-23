Quasi un intero girone di campionato senza subire gol. E il nuovo riconoscimento di miglior portiere della Serie A dopo quello già ricevuto la scorsa stagione. Per Svilar è stato un altro anno straordinario, che vuole coronare trascinando la Roma in Champions League e cercando di mantenere imbattuta la porta anche nell'ultima sfida contro il Verona. A parlare per lui sono i numeri: in campionato in 37 presenze è riuscito a non subire gol in 17 occasioni (meglio solo Butez con 19) mentre nelle 10 partite tra Europa League e Coppa Italia ha ottenuto 3 clean sheet. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Un rendimento magistrale che non è calato neanche dopo il rinnovo di contratto da 4 milioni netti annui annunciato lo scorso luglio. Intanto la concentrazione in vista del Verona è massima: con il gruppo alle 17 voleranno anche gli infortunati, Pellegrini in primis.