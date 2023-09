Svilar in porta. Belotti-ElSha in attacco

Mourinho opta per un leggero turnover rispetto agli undici visti contro l'Empoli

Redazione

Svilar in porta, attacco affidato a Belotti ed El Shaarawy. Per la prima partita del girone G, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, Mourinho opta per un leggero turnover rispetto agli undici visti contro l'Empoli. Inalterato il modulo, si partirà sempre con un 3-5-2, ma tra i pali al posto di Rui Patricio ci sarà Svilar, come successo già lo scorso anno in Europa League. Difesa invariata a causa dell'assenza di Smalling, con Llorente, Mancini e N'Dicka ancora dal primo minuto, con Celik pronto a subentrare.

Cambiano le fasce: a destra ci sarà Karsdorp, mentre a sinistra spazio a Zalewski. A centrocampo è recuperato Aouar che tuttavia siederà inizialmente in panchina, così come Sanches, mentre sarà ancora assente Pellegrini. Le chiavi del gioco della Roma saranno quindi affidate a Paredes, Cristante e Bove. In attacco ci saranno invece Belotti e El Shaarawy, così da concedere un turno di riposo a Dybala e Lukaku. Prima convocazione per Mannini e D'Alessio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.