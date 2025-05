Svilar fa miracoli, la Roma vuole il sì

Nessuno come lui tra i portieri di Serie A. E la Roma vuole tenerselo stretto. Mile Svilar sta vivendo un'annata fantastica - scrive Filippo Biafora su Il Tempo - con numeri che dimostrano una continuità incredibile e che hanno spazzato via qualsiasi possibile dubbio dopo l'ottimo impatto avuto già nella scorsa stagione a seguito dell'avvicendamento con Rui Patricio. Nelle statistiche del sito specializzato Fotmob, il belga è primo per percentuale di parate, con il 77,6% di interventi che lo rende il migliore del campionato, è secondo alle spalle di Milinkovic-Savic per gol evitati, sono invece 15 le volte in cui ha mantenuto la porta inviolata in A (come Meret). Nessuno, dati alla mano, può pensare di considerarlo una meteora fortunata. Anzi, dopo l'ultima prestazione con la Fiorentina e l'ovazione del pubblico, non è affatto un tabù il paragone con uno come Alisson. La Roma è ben consapevole del valore dell'ex Benfica - arrivato nell'estate 2022 dietro il pagamento di una commissione da 1,5 milioni di euro appena - e dalla fine del calciomercato di gennaio è partito l'iter per rinnovargli il contratto. La trattativa non è facile visto che l'agente del portiere viene considerato un osso duro, ma al momento entrambe le parti hanno lo stesso obiettivo: il prolungamento delle nozze oltre l'attuale scadenza fissata nel 2027.