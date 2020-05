Sulla destra spunta Odriozola

Tra i ruoli su cui si stanno concentrando gli sforzi di mercato della Roma c’è quello del terzino destro.

In attesa di poter valutare meglio Zappacosta, i giallorossi stanno scandagliando il mercato. Tra i nomi offerti e apprezzati dalle parti di Trigoria, come riporta Il Tempo, c’è quello di Odriozola, ceduto in prestito secco dal Real Madrid al Bayern Monaco a gennaio.

Lo spagnolo classe 1995 non ha trovato spazio in Baviera e ha accumulato appena 70 minuti complessivi ed 1 presenza titolare. Difficilmente nella prossima stagione resterà al Real e la Roma proverà a fare un tentativo.