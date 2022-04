Subito testa alla Salernitana

Questa mattina la Roma ripartirà dalla Norvegia con rientro a Trigoria previsto per pranzo e allenamento fissato nel primo pomeriggio

Il concetto che Mourinho ripete come un mantra ai suoi giocatori ormai è noto: andare avanti un passo alla volta, partita dopo partita, come riporta Il Tempo. Per questo da oggi nella testa del tecnico e dei suoi giocatori c'è soltanto la gara con la Salernitana. Dopo aver pernottato a Bodo, questa mattina la Roma ripartirà dalla Norvegia con rientro a Trigoria previsto per pranzo e allenamento fissato nel primo pomeriggio. La seduta di oggi servirà soprattutto a chiarire le condizioni di Zaniolo, che finora ha seguito un programma personalizzato: il numero 22 è ancora alle prese con un problema muscolare al flessore e - se dovesse continuare ad avvertire fastidio - rischia di saltare anche la prossima partita. Da capire anche se lo Special One potrà tornare a contare su Veretout, che ieri risultava ancora indisponibile. Da verificare le condizioni di Mancini uscito per un problema al ginocchio che preoccupa Mourinho. Nel frattempo domenica pomeriggio all'Olimpico sono attesi oltre 55mila spettatori per assistere al match con la Salernitana, il primo in casa dopo la riapertura degli spalti al 100% . Un exploit già superato dalla prevendita per il quarto di ritorno contro il Bodo Glimt: sono circa 60mila i biglietti venduti per la gara di Conference League di giovedì prossimo.