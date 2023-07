Stretta su Frattesi

Pinto è pronto a mettere a segno i colpi fondamentali dell'estate giallorossa

Un doppio colpo dal Leeds e la strada per Frattesi che si fa sempre meno complicata, Inter permettendo. I primi innesti di luglio, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, come da copione, saranno due difensori e arrivano entrambi da Leeds: uno è un ritorno, l'altro un nome già seguito.

Già prma del ritiro Mourinho potrà accogliere, quindi, due volti nuovi oltre a N'Dicka e Aouar. Certamente ci sarà Diego Llorente, prossimo al ritorno nella Capitale dopo il prestito del finale della scorsa stagione. Definita l'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali con la Roma. Stretta finale, sempre con il club inglese, anche per l'esterno danese Kristensen, che dovrebbe arrivare anch'esso in prestito per rinforzare la catena di destra di Mourinho, dove in partenza c'è Karsdorp.

Sistemate due pedine importanti, ma al momento non certamente considerate titolari, Pinto è pronto a mettere a segno i colpi fondamentali dell'estate giallorossa. La ricerca del centrocampista, di pari passo a quella con l'attaccante, procede, ma nelle ultime ore qualcosa sta cambiando attorno al principale obiettivo del gm portoghese: Davide Frattesi. L'asta che il Sassuolo si aspettava, alla fine, non è andata in scena e sul calciatore sono rimaste Inter e Roma.

L'entourage del centrocampista classe '99 comincia a scalpitare per trovare la sistemazione giusta ad uno dei giovani profili italiani più affermati. Per questo il pressing sul club emiliano potrebbe favorire la Roma, che da tempo ha il gradimento assoluto del calciato-re, e che non è distante dall'accontentare Carnevali e riportare a Roma uno dei suoi talenti. La doppia operazione che ha visto andare in neroverde Volpato e Missori rappresenta un altro tassello impor-tante nel quadro dei rapporti tra i club, che si mantengono solidi e molto proficui.