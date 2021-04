Stop Rashford per un dolore alla caviglia

L'attaccante soffre di un problema che si porta dietro da tempo ma dallo staff medico trapela ottimismo

È iniziato, con l’allenamento di ieri mattina, il percorso di avvicinamento del Manchester United alla partita di domani sera contro la Roma. E in casa dei Red Devils c’è già un allarme, come riporta Il Tempo. Riguarda l’attaccante Marcus Rashford, che ha lamentato ancora una volta dolore a una caviglia (un problema che si porta dietro da tempo). Al momento, comunque, dallo staff medico trapela ottimismo e la sua presenza in campo da titolare al momento resta in dubbio. Ieri il manager norvegese Solskjaer ha tenuto una conferenza stampa durante la quale si è espresso così in merito alla semifinale ormai alle porte: “La Roma è una squadra che difende molto bene, come tutte quelle italiane. È un team molto esperto e conosciamo bene il valore di Edin Dzeko. Ogni palla che entrerà nella nostra area sarà un pericolo".