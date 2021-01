Stavolta il derby si decide sulle fasce: Fonseca punta sulla vena di Karsdorp e Spinazzola

Uno dei punti di forza della Roma nel girone di andata è rappresentato dal rendimento costante di Karsdorp e Spinazzola. come riporta Il Tempo. I laterali contro l’Inter sono andati al di sotto dei loro standard, ma l’intenzione è quella di tornare a spingere sull’acceleratore contro la Lazio.

Nel gennaio del 2020 Spinazzola era volato a Milano per accasarsi alla corte di Conte: l’affare includeva l’arrivo di Politano a Trigoria. Tutto saltò per divergenze all’interno della dirigenza interista e non se ne fece più nulla. Karsdorp, invece, lo scorso anno l’ha vissuto in prestito secco al Feyenoord senza riuscire a trovare la giusta strada. Questa estate è stato vicinissimo all’addio prima all’Atalanta e poi al Genoa. Superate le questioni di mercato entrambi si sono messi a lavorare per conquistare la fiducia di Fonseca e si sono meritato un posto nell’11 tipo della Roma. Contro la Lazio sono attesi da veri e propri duelli contro Lazzari e Marusic.