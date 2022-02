Stangata in arrivo

Non solo l'allenatore portoghese, anche il connazionale Pinto rischia una pesante squalifica per le frasi rivolte a Pairetto ma la dinamica sull'accaduto non è ancora chiara

Il finale infuocato di Roma-Verona adesso diventa un giallo. Oltre alla sfuriata di Mourinho nei confronti dell'arbitro Pairetto a finire sotto la lente del Giudice Sportivo potrebbe essere anche Tiago Pinto. Come riportato da Il Tempo, secondo il referto degli Ispettori Federali presenti a bordo campo a fine partita, il general manager avrebbe raggiunto il direttore di gara nel tunnel degli spogliatoi rivolgendogli la seguente frase: «Non puoi arbitrare così, ti ha mandato la Juventus... Ci lavora tuo fratello!». Riferimento ad Alberto Pairetto, che ricopre l'incarico di 'Head of Stadium Revenue' per i bianconeri. Non è da escludere che la frase attribuita a Pinto però, sia in realtà quella che secondo La Stampa sarebbe stata pronunciata dallo Special One. Un'accusa pesante che potrebbe influenzare la decisione del Giudice Sportivo, che dovrà fare chiarezza sull'accaduto confrontando il referto degli ispettori con quello dell'arbitro per capire cosa sia realmente successo. Oggi dunque saranno decise le giornate di squalifica da infliggere a Mourinho e sarà stabilito se adottare provvedimenti anche nei confronti di Pinto. Per lo Special One le frasi rivolte a Pairetto dopo aver scaraventato un pallone in tribuna, accompagnate dal gesto della cornetta telefonica rischiano di essere considerate un'aggravante. Pinto invece, se quanto scritto dagli ispettori venisse confermato anche dall'arbitro, potrebbe incappare in una sanzione o essere rinviato alla Procura Federale. Ieri Mou è stato supportato da uno striscione che recitava: "La nostra fede, la tua mentalità. Hai le chiavi di questa città". L'ennesimo attestato di fiducia nei confronti dell'uomo che, nonostante le difficoltà, rappresenta una garanzia per migliaia di romanisti. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico ha ricevuto buone notizie dall'infermeria: contro lo Spezia Zaniolo sarà regolarmente a disposizione. Tornerà anche Mancini dopo aver scontato il turno di squalifica, ancora out invece El Shaarawy, Ibanez e Spinazzola.