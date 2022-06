Stallo Zaniolo. Assalto a Celik

Uno stallo destinato a durare ancora a lungo, come riporta Il Tempo. Perché nonostante un polverone che giorno dopo giorno assume dimensioni sempre maggiori, la situazione di Nicolò Zaniolo sul mercato è sempre la stessa: all’orizzonte infatti non ci sono offerte soddisfacenti e la Roma non ha intenzione di proporre il rinnovo di contratto prima della fine del mercato, visto che l’attuale accordo scadrà nel 2024.

In più Tiago Pinto ha fissato il prezzo del cartellino del ragazzo ad una cifra superiore ai 60 milioni di euro, rendendolo di fatto inavvicinabile per qualsiasi club costretto a fare i conti con i nuovi paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa.

In ogni caso, per il momento, al Fulvio Bernardini non sono arrivate offerte all’altezza per Zaniolo: dunque lo scenario più quotato sembra quello della permanenza nella Capitale. Se le cose non dovessero cambiare infatti qualsiasi ipotesi che contempli una separazione dal numero 22 appare improbabile.