Stallo per Zaniolo

L’offerta preparata dal Milan, con l’avallo dell’entourage del ragazzo, non soddisfa le richieste manifestate da Trigoria

Redazione

La fine del mercato si avvicina, e qualcosa (o forse anche due) sul fronte uscite per la Roma comincia a muoversi. Il primo a salutare Trigoria, scrive Il Tempo, sarà con tutta probabilità Matias Viña. Il terzino uruguaiano pronto a sbarcare in Premier League dove to aspetta il Bournemouth per un’operazione vicinissima alla chiusura in prestito con diritto di riscatto. Il laterale ex Palmeiras potrebbe avere cosi l’opportunità (e la Roma se lo augura) di mettersi in mostra trovando più continuità di impiego rispetto ai minuti che si è ritagliato in giallorosso.

Resta lo stallo, sempre in ottica mercato in uscita, per quanto riguarda la situazione legata a Zaniolo. I rossoneri vivono un momento non semplice, ma per stessa ammissione della dirigenza non si spingeranno oltre le loro possibilità nelle ultime ore di mercato, per nessun obiettivo. Sembra perciò, ad oggi, molto complicato ipotizzare una chiusura dell’affare per il numero 22. L’ offerta preparata, con l’avallo dell’entourage del ragazzo, non soddisfa le richieste manifestate da Trigoria. Il Milan, dal canto suo, mantiene una posizione d’attesa: l’opportunita di prendere Zaniolo a condizioni vantaggiose nel mercato invernale ghiotta, ma non c’e l’esigenza ne la necessità di fare sforzi. Il calciatore, infatti, può arrivare in estate ad un prezzo ancora minore.

L’altro calciatore della rosa in procinto di cambiare aria è Shomurodov. In granata Eldor andrebbe volentieri a Torino, ma i club nelle scorse settimane non hanno trovato l’intesa sulla formula. La Roma, infatti, chiede l’obbligo di riscatto per lasciar partire l’attaccante, avendo la certezza di incassare denaro in estate. L’unica squadra in grado di accontentare i giallorossi sarebbe lo Spezia, interessato a rinforzare l’attacco dopo lo stop di Nzola e con la possibilità di investire dopo la cessione di Kiwior all’Arsenal. I liguri avevano puntato Henry del Verona, ma dopo l’infortunio l’attaccante giallorosso diventa il preferito per accontentare Gotti. I bianconeri stanno cercando l’intesa con Pinto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.