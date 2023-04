Stadio, via libera a metà

Ci sarà quindi un secondo voto in Consiglio (dopo quello sul pubblico interesse intorno ai primi di maggio) che peraltro non è previsto dalla legge sugli stadi. È però un passaggio politicamente essenziale per il centrosinistra, che dieci giorni fa in un faccia a faccia con Gualtieri ha messo in fila dubbi e perplessità sorte da una prima analisi del progetto giallorosso e dopo le verifiche dei dipartimenti. In ogni caso il mandato che il sindaco ha affidato all'assessore Maurizio Veloccia, per accelerare il via libera nelle commissioni che tardavano a rilasciare i necessari pareri, per ora ha dato i suoi frutti. Quella di ieri infatti per il delegato all'Urbanistica è stata una giornata campale, con l'intervento in due commissioni di fila (la seconda è stata quella congiunta Ambiente e Mobilità, che però non si è ancora espressa) per spiegare punto per punto quali saranno le integrazioni che il Campidoglio chiederà alla Roma per consentirle di costruire il nuovo stadio a Pietralata, in un'area di proprietà comunale. Aggiunte e precisazioni che saranno riassunte in un maxi emendamento di maggioranza e che, a conti fatti, si sostanziano in lacci, legacci e oneri ulteriori per Trigoria.