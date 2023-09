Stadio Roma, Rocca: “Nella stessa area è possibile l’ampliamento dell’Umberto I”

Il presidente della Regione Lazio: "È in discussione, però l’area è sempre stata quella, non ce ne sono mai state altre in zona. Entro breve sarà sciolto il nodo"

Redazione

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è tornato a parlare del nuovo stadio della Roma, con l'area interessata che però interessa anche altri progetti. Come quello dell'ospedale Umberto I: "L’area è sempre stata Pietralata per l'eventuale ampliamento del 'Pertini'. È in discussione, però l’area è sempre stata quella, non ce ne sono mai state altre in zona. Ci sono altre ipotesi, inclusa quella attuale del Policlinico Umberto I, entro breve sarà sciolto il nodo, però questo è", le parole a 'Radio Roma Sound' e riportate da 'Il Tempo'.

