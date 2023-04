Stadio della Roma, fumata nera in commissione

Nulla di fatto da Lavori pubblici e Patrimonio sulla pubblica utilità. Il parere, necessario per il passaggio in Aula, non è stato ancora fornito

Si è conclusa con un nulla di fatto la seduta congiunta delle commissioni Lavori pubblici e Patrimonio che ieri si sono riunite per fornire un parere sulla delibera che riconosce la pubblica utilità al progetto dello stadio dell’A.S. Roma a Pietralata. Come riporta 'Il Tempo', parere che, però, al termine della riunione non è arrivato. I presidenti Antonio Stampete e Yuri Trombetti, entrambi esponenti del Pd, hanno rimandato il pronunciamento delle commissioni a una nuova seduta da convocare dopo un sopralluogo nell’area. La convocazione, comunque, ha consentito di chiarire il tema degli espropri. Il tecnico comunale responsabile del procedimento, infatti, ha annu ciato che "l’area dove sorgerà lo stadio è stata tutta espropriata, tranne un lotto dove c’è ancora un’abitazione". La società sportiva, inoltre, sarebbe "al lavoro per reperire nuovi parcheggi", che saranno immaginati probabilmente con livelli più interrati nei siti dove si ipotizzano già oggi i parking sotterranei.

L’area in cui dovrebbe sorgere la struttura presenta già diverse problematiche sotto il profilo della mobilità per via delle strutture che insistono e che sono in corso di sviluppo sul territorio - l’ospedale Pertini, l’Istat, il Campus Biomedico e il Roma Technopole, i programmi di housing come l’F555 - le quali, inevitabilmente, andranno a incrementare notevolmente il flusso di persone che circoleranno nel quadrante in questione. Va da sè che l’edificazione del nuovo stadio comporterà un inevitabile aumento del traffico.