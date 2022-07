Sprint Wijnaldum, Mou lo aspetta

Bisogna far quadrare diversi numeri per regalare allo Special One l’altro centrocampista che aspetta

All'inseguimento di Wijnaldum. La settimana che si apre oggi potrebbe regalare alla Roma un altro colpo dopo Dybala scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Ma c’è ancora da trattare. Rientrato in Italia con la squadra dopo le 3 di notte di sabato, Pinto si è preso una domenica di semi-riposo, restando comunque collegato sui vari canali del mercato. Bisogna far quadrare diversi numeri per regalare a Mourinho l’altro centrocampista che aspetta. Wijnaldum ha già espresso il suo assenso al trasferimento, adesso va trovata un’intesa che coinvolge per forza di cose il Psg: i giallorossi non possono infatti pagare più della metà dell’ingaggio da circa 9 milioni netti dell’olandese, sperano in realtà di scendere al di sotto del 50% e non vorrebbero neppure impegnarsi ad acquistare il cartellino.

I francesi hanno aperto al prestito e devono a loro volta discutere i termini economici con l’agente di Wijnaldum per la sua «uscita». La Roma, nel frattempo, cerca di far quadrare i suoi conti. E in questo senso c’è bisogno di chiudere qualche cessione. Da Veretout a Carles Perez, da Kluivert a Villar fino ai vari Diawara, Coric, Bianda, il lavoro per le uscite è costante e fondamentale per l’acquisto di Wijnaldum. Quello che farebbe schizzare ancora più in alto il fomento dei romanisti. Con 36mila abbonati e 16mila biglietti già acquistati per l’esordio casalingo contro la Cremonese, oggi si apre la vendita libera per la presentazione con lo Shakhtar del 7 agosto all’Olimpico. Sarà il debutto di Dybala nella sua nuova casa, intanto l’argentino - verrà presentato tra domani e mercoledì - vorrebbe mettere minuti nelle gambe tra il test con l’Ascoli di mercoledì e quello di sabato 30 con il Tottenham. «Abbiamo creato una mentalità vincente, soprattutto grazie a Mourinho» sottolinea capitan Pellegrini. Il meglio, si spera, deve ancora arrivare.