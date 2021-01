Sprint finale. El Shaarawy e Bernard

Il mercato della Roma entra nel vivo, come riporta Il Tempo. Tiago Pinto che si occuperà di tutto ciò che riguarda la prima squadra – si è già confrontato con Fonseca, con il tecnico che ha indicato i giocatori che potrebbero consentire alla rosa di migliorare ulteriormente. I nomi in pole position sono sempre quelli di El Shaarawy e Bernard. Il Faraone ha messo il ritorno in maglia giallorossa in cima alla lista delle priorità e adesso tocca alla Roma trovare una soluzione che convinca lo Shanghai Shenhua a lasciar partire il Faraone.

L’alternativa rimane il brasiliano dell’Everton – già allenato da Fonseca allo Shakhtar Donetsk – valutato dagli inglesi tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una possibilità per convicere i Toffees ad abbassare le pretese è quella di intavolare uno scambio con Olsen, che diventerebbe un giocatore dell’Everton a titolo definitivo. Occhi puntati anche su un esterno difensivo in grado di far rifiatare all’occorrenza i titolari: il club continua a seguire Soppy del Rennes.