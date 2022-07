Spiraglio Dybala

Più di un sogno. Perché dopo tre mesi trascorsi nel silenzio più totale, la Roma ha deciso di fare un tentativo per capire se esistono i margini per portare Paulo Dybala a Trigoria. Tiago Pinto non ha ancora presentato un'offerta all'entourage dell'argentino, ma potrebbe farlo a breve, visto che in queste ore è in programma una call tra il general manager giallorosso e il procuratore Jorge Antun. Un primo contatto necessario a capire se da parte dell'ex Juventus c'è la volontà di abbassare le richieste sull'ingaggio, visto che attualmente chiede almeno 6 milioni netti a stagione. Come scrive Emanuele Zotti su 'Il Tempo', chi non ha dubbi sulla fattibilità dell'operazione invece è José Mourinho che ha contattato direttamente il giocatore, che si è detto lusingato delle attenzioni di uno dei migliori allenatori al mondo.