Spinazzola per Santon. Mancini a centrocampo

La Roma di Fonseca vuole immediatamente riscattare il ko con il Borussia Moenchengladbach e prolungare fino a quattro la striscia di vittorie consecutive in casa del Parma. Per farlo, come riporta Il Tempo, il tecnico portoghese si affiderà alla squadra che tanto bene ha fatto nell’ultimo ciclo di partite, lasciando Florenzi in panchina per la sesta volta consecutiva.

L’unico cambio rispetto all’undici visto in Germania sarà il ritorno di Spinazzola dal primo minuto, con Santon che andrà a sedersi in panchina. Ancora niente maglia da titolare per Diawara, appena rientrato dopo l’operazione al menisco: Fonseca in mediana confermerà Mancini e Veretout, con Fazio accanto a Smalling in difesa. Il Parma di D’Aversa punterà su Gervinho e Kulusevski a supporto della punta centrale Cornelius. Recuperato Bruno Alves, che partirà dalla panchina.