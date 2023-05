Spinazzola: “L’allenatore ci dà sempre qualcosa in più”

Spinazzola a tutto tondo. Il terzino di Foligno ha parlato ai canali ufficiali della Roma, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo, facendo un bilancio della sua carriera . "Non ho mai pensato di non farcela dopo gli infortuni, ma avevo paura di non tornare a giocare. Il mio dono e il mio difetto è avere poca pazienza, voglio risultati immediati".

Inevitabile un commento su Mourinho: "Ti dà qualcosa in più anche sotto l'aspetto caratteriale. Nella gestione dello spogliatoio, ma anche durante gli allenamenti parla poco, però quando c'è da dire qualcosa si fa sentire, lui e Allegri sono allo stesso tempo simili e differenti». E proprio grazie allo Special One ha vinto la Conference League: «I festeggiamenti per quella coppa sono stati impressionanti, anche di più rispetto a quelli per l'Europeo vinto, basti pensare che non siamo riusciti a terminare il giro con il pullman".