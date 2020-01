Spinazzola da ceduto a titolare

Strana la vita. Ha passato tre giorni in un hotel a Milano aspettando di potersi allenare con l’Inter di Conte, oggi torna in campo da titolare nella Roma di Fonseca. Per Leonardo Spinazzola si chiude una porta e se ne riapre un’altra, le sliding doors del calcio stavolta cambiano il destino dell’esterno, riaccolto tra sorrisi, qualche sfottò dei compagni a Trigoria e la foto allegra con Mancini prima di partire in aereo. “Si è allenato bene, è pronto e contento. Giocheranno lui e Santon terzini”, annuncia l’allenatore alla vigilia della sfida col Genoa, spazzando via in partenza il dubbio di un impiego di Bruno Peres. Un papocchio vero – racconta ‘Il Tempo’ – quello orchestrato negli ultimi giorni da Marotta & Co., ma a Genova può iniziare una nuova pagina di carriera per il laterale di Foligno, arrivato con grande fiducia a Roma e poi, via via, finito nelle retrovie. Il resto della formazione è obbligata, con Kalinic unico attaccante di scorta. Ma per inserirlo in corsa, forse, bisognerà cambiare di nuovo modulo.