Speranza Dybala

Dybala spera. Mourinho e i tifosi della Roma, forse, ancora di più, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Sono ore decisive per capire se l'attaccante argentino potrà scendere in campo domani sera nel ritorno dei playoff di Europa League. In un Olimpico tutto esaurito, e che lo Special One ha cercato di stimolare nel post Roma-Verona, i giallorossi si giocano l'accesso agli ottavi di finale. La sconfitta dell'andata (1-0) brucia ancora, ma il discorso qualificazione resta apertissimo. Oggi pomeriggio nella rifinitura a Trigoria (in programma alle 15) Paulo sarà testato dallo staff per prendere una decisione definitiva sulla sua presenza contro gli austriaci. Lui vuole esserci a tutti i costi, conoscendo l'importanza della partita e il suo peso all'interno della squadra. Mou, ovviamente, attende con ansia l'esito della seduta pomeridiana, vista la situazione incerta che riguarda anche Tammy Abraham. Le condizioni dell'inglese sono valutate giorno per giorno, e se nelle prossime ore l'occhio darà buone risposte, l'attaccante è pronto a scendere in campo con una maschera al volto. Chi invece è certo di prendere parte al match è Pellegrini. Il capitano si è ormai lasciato alle spalle il problema fisico, e anche ieri si è allenato con il gruppo. Per lui è pronta una maglia da titolare dietro gli attaccanti:resta da capire ovviamente chi agirà nel reparto offensivo giallorosso.