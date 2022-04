Spalletti: “In Conference faccio il tifo per la Roma”

In conferenza il toscano si lascia andare alla nostalgia: "Io come i miei figli, il passato non si dimentica"

Un solo punto nelle ultime due partite al Maradona, come riporta Il Tempo. Il pareggio con la Roma rischia di costare caro a Spalletti che, nonostante la posta in palio, sceglie di commentare le parole di Mourinho sulla direzione della gara: “Non replico ma dico che da quando sono a Napoli dico alla mia panchina di comportarsi bene e non avere reazioni. Quando vengono le altre squadre fanno la squadra di casa, montano addosso a tutti, entrano in campo. E’ una cosa che tornassi indietro non farei, si vede che alcuni sono condizionati dalle panchine. Non parlo solo della Roma". In conferenza il toscano si lascia andare alla nostalgia quando gli viene domandato del Leicester, affrontato dal Napoli in Europa League, e della semifinale di Conference che la Roma dovrà affrontare contro gli inglesi: “Mourinho lo sa meglio di me, è un esperto di Premier. Noi li abbiamo battuti qui ma è stata dura perché sono una squadra forte, specialmente in attacco. Io faccio il tifo per la Roma, così come i miei figli. Il passato non si dimentica“.