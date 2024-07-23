Fuoco lento, telenovela, oltranza. La trattativa tra Roma e Juventus per Soulé sta assumendo i contorni del classico tormentone estivo che spesso ha gettato i tifosi giallorossi nello sconforto (vedi i casi recenti di Mahrez e Xhaka), ma stavolta non sarà così. O perlomeno di sorprese non ne sono previste. Secondo quanto scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, dopo un weekend di attesa Ghisolfi è tornato alla carica per l’attaccante argentino della Juve, alzando l’offerta presentata a metà della scorsa settimana. Ventotto milioni complessivi messi sul piatto a Giuntoli. Ma non basta. Il ds bianconero infatti continua a pretendere almeno 30 milioni per lasciar partire il classe 2003. Per la chiusura servirà aspettare ancora qualche ora. Non preoccupano le voci di inserimenti dall’Inghilterra, l’accordo tra i giallorossi e il calciatore blinda ogni tipo di offensiva, e si attende soltanto il via libera da Torino che a questo punto è atteso ad ore. Basterà un piccolo aggiustamento dell’offerta e Ghisolfi potrà strappare il sì definitivo e regalare a De Rossi un attaccante di qualità e dal futuro radioso. Chi invece è pronto a sbarcare nella Capitale è Samuel Dahl. Dopo i contatti positivi del fine settimana, nelle ultime ore Roma e Djurgardens sono vicinissime a chiudere l’affare. La volontà del calciatore, anche in questo caso, ha fatto la differenza e nonostante qualche tentativo dalla Premier il classe 2003 ha scelto la Capitale. Giovedì gli svedesi sono impegnati in Conference League (che non ostacolerebbe l’eventuale inserimento nella lista Uefa Roma), e Dahl ha espresso la volontà di non scendere in campo, ma non è escluso che quella possa davvero essere la sua ultima partita prima del trasferimento. Gli ultimi giorni della settimana potrebbero essere quelli utili per visite mediche e firma. Dall’altra parte in pole sembra esserci Assignon, laterale destro del Rennes, valutato sui dodici milioni dai bretoni.