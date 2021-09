Sollievo Vina ma si ferma Mancini

Non c’è pace per i difensori della Roma impegnati con le nazionali

Sollievo per uno, preoccupazione per un altro, come riporta Il Tempo. Non c’è pace per i difensori della Roma, perché nel giorno in cui emergono notizie positive dall’Uruguay su Viña, si ferma Mancini. L’azzurro è stato rimandato a casa per una fastidiosa infiammazione al piede. Nulla di grave, ma dovrà osservare riposo per qualche giorno e ad oggi la sua presenza contro il Sassuolo è in dubbio. Resta da capire se Smalling potrà allenarsi in gruppo da domani. Mourinho può almeno consolarsi con l’esito degli esami di Viña, che hanno escluso lesioni al flessore. I referti dei vari accertamenti sono stati invitati ai medici giallorossi e il terzino resterà quindi in Uruguay con la nazionale, salterà la sfida con la Bolivia e proverà ad esserci contro l’Ecuador giovedì. In neo acquisto giallorosso rientrerà quindi a ridosso della gara col Sassuolo, ma ora c’è la speranza di riaccoglierlo almeno “sano”.