Sollievo per Allan: starà fermo un mese. Manolas e Hysaj ok

Il Napoli corre verso Roma, per una sfida che sa di Champions League. Come riporta Il Tempo, gli azzurri sono stati scavalcati al quarto posto proprio dai giallorossi e all’Olimpico dovranno provare a scrollarsi di dosso le scorie lasciate dalla partita con l’Atalanta. Carlo Ancelotti, squalificato, dovrà fare a meno di Allan, che rischia un mese di stop per un “trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo“. Rientrano in gruppo Manolas e Hysaj.