Sogno Vlahovic se parte Dzeko

Pinto continua a tenersi in contatto con l’agente del calciatore, ma sa che adesso non può neppure provare a prenderlo

Redazione

La Roma farà un acquisto per reparto, come riporta Il Tempo: un portiere, un centrale difensivo possibilmente mancino che possa giocare anche a sinistra, un centrocampista di spessore e un nuovo centravanti.

Prima di affondare il colpo, però, bisogna dare una sforbiciata alla rosa. I calciatori a libro paga sono troppi: più di 40. E’ il messaggio che Pinto sta trasmettendo a tutti gli agenti in fila per offrire calciatori ai giallorossi. Questo, però, non significa che non stia lavorando per gli acquisti.

Mourinho si sta muovendo sul mercato e dal Brasile confermano i contatti per Carlos Vinicius che quest’anno ha giocato in prestito al Tottenham, ma che è del Benfica. Per l’attacco il preferito di Tiago Pinto è Dusan Vlahovic.

Il gm della Roma continua a tenersi in contatto con l’agente del calciatore, ma sa che adesso non può neppure provare a prenderlo. Magari tra qualche settimana il mercato potrebbe portare Dzeko altrove.

In caso di partenza del bosniaco, potrebbe partire l’assalto al bomber della Fiorentina che lo valuta oltre i 40 milioni. Se Cairo continua a chiedere 30 milioni per Belotti, tanto vale sedersi per trattare con Commisso. Intanto i giocatori sono stati convocati a Trigoria il 6 luglio per l’inizio del raduno. La Roma andrà a lavorare anche all’estero.