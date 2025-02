Sognando la Coppa

Un obiettivo, un sogno, una chimera. Da ormai diciassette anni la Coppa Italia è diventata un vero e proprio incubo per la Roma che all'inseguimento del decimo trofeo nel corso degli anni ha collezionato figuracce e delusioni. Dal 2013 manca una finale e addirittura dal 2017 la semifinale. Traguardo che i giallorossi proveranno a raggiungere questa sera in casa del Milan. A San Siro si gioca un quarto di finale di vitale importanza per la stagione giallorossa. Il tecnico ha tenuto a riposo diversi titolari proprio per poter schierare la migliore formazione questa sera. Dopo il pessimo inizio di campionato per la Roma le coppe sono diventate terreno di caccia e l'allenatore lo sa bene. "Andiamo lì con la consapevolezza di affrontare una grande squadra e cercheremo di fare la nostra partita". Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Dal campo al mercato il passo è breve: "Do un buon voto, non potevamo muoverci per in Financial Fair Play ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché è riuscito a trovare giocatori puoi a cui ho dato l'ok". Tanti i temi accarezzati dal tecnico di San Saba, che contribuirà nella scelta del suo successore: "Si attenderà alla fine della stagione, perché se avete visto, se conoscete me e i Friedkin, non esce mai nulla". C'è da aspettare, quindi. Al di là delle forti voci sulla volontà della proprietà di portare Ancelotti. Ma il focus di Ranieri deve restare sulla stagione in corso. Da qui alla fine di marzo il campionato offre sfide sulla carta agevoli, l'Europa comincia a entrare nella fase calda e la Coppa Italia è pur sempre un'occasione.