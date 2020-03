Società a Friedkin, ecco la firma

Sono ore d’attesa per i tifosi della Roma, che aspettano con ansia il comunicato ufficiale che annuncerà la firma sui contratti preliminari tra Pallotta e Friedkin. Anche nel weekend – scrive ‘Il Tempo’ – i legali dei due uomini d’affari americani hanno rivisto i documenti e tutti ribadiscono che al massimo entro mercoledì – forse già domani, ogni momento è buono – la procedura del signing sarà conclusa e inizieranno le procedure per il closing. Del passaggio societario ha parlato anche il ds Petrachi, che ha già avuto modo di incontrare Watts, braccio destro di Friedkin: “Sono mesi che se ne parla ma noi siamo rimasti concentrati e un po’ distaccati. Sicuramente questo cambio di proprietà sembrava imminente nei mesi di dicembre e gennaio ma poi si è protratto. Non è stato semplice in fase di calciomercato anche se poi alla fine mi hanno fatto lavorare. Quando e se succederà il cambio di proprietà conosceremo le persone che acquisteranno la Roma e vedremo quali saranno i progetti futuri e quant’altro“.