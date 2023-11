Smalling vola a Londra

Il mistero continua. Da due mesi esatti Chris Smalling è fuori per infortunio e il suo rientro in campo sembra sempre più lontano, come riportato da Il Tempo. La novità è rappresentata dal viaggio effettuato nella giornata di ieri dal difensore inglese a Londra. Accompagnato dal medico giallorosso Manara, l'ex Manchester United si è recato dallo specialista Andy Williams, lo stesso che ha operato Abraham a giugno, per un consulto medico visto il persistere del dolore nella zona del tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale. L'infiammazione lo tiene ai box dal primo settembre, e dopo un paio di tentativi falliti di rientrare con il gruppo ha deciso di recarsi in Inghilterra per approfondire la questione. L'esito della visita, però, non ha fatto emergere elementi nuovi. Il problema è concreto e Smalling non dovrà far altro che proseguire con la terapia che sta perseguendo da settimane, ovvero quella del riposo. A questo punto sembra sempre più difficile stabilire una data di rientro in campo.