Smalling sogna la prima in giallorosso

Per la Roma non c’è troppo tempo di festeggiare la vittoria con il Bologna visto che già questa mattina, a due giorni dal turno infrasettimanale contro l’Atalanta di Gasperini, riprenderanno gli allenamenti, come riporta Il Tempo.

Fonseca dovrà valutare le condizioni di Florenzi, che ha stretto i denti nella partita di ieri giocando con la febbre, prima di essere sostituito a venti minuti dalla fine da Spinazzola, pronto a partire titolare a destra come in Europa League se le condizioni del capitano giallorosso dovessero peggiorare.

Rispetto al successo al Dall’Ara il tecnico portoghese dovrà sicuramente cambiare qualcosa in difesa a causa dell’espulsione rimediata da Mancini, che salterà il match contro la sua ex squadra per squalifica.

La maglia accanto a Fazio se la giocano Juan Jesus e Smalling, che da oggi riprenderà ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato le ultime tre gare per un infortunio all’adduttore. Con quattro partite da disputare in dodici giorni Fonseca potrebbe cambiare qualcosa anche in attacco, dove Zaniolo scalpita per riprendersi il posto.