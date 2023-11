Smalling senza certezze: Mou trema

A Trigoria erano convinti che ormai l'infiammazione fosse alle spalle e che a partire dalla gara con l'Inter (datata 29 ottobre), Smalling potesse essere considerato a tutti gli effetti abile e arruolabile, ma così non è sta-to. Si naviga a vista, con Mourinho che non nasconde il fastidio rispetto a una situazione senza certezze e che non sembra di veloce risoluzione. Smalling non sarà certamente presente il 26 novembre per il match di campionato con l'Udinese in programma all'Olimpico alla ripresa del campionato. E una data certa per il rientro ad oggi non esiste. Lo Special One però si proietta giustamente al futuro, visto che a gennaio N'Dicka sarà in Coppa d'Africa e Kumbulla verosimilmente sarà appena tornato nel giro dei convocati dopo l'intervento al crociato della scorsa primavera. E con l'incertezza che regna sovrana sul caso Smalling, il portoghese rischia di ritrovarsi in un momento cruciale della stagione con soltanto due centrali di difesa a disposizione e, soprattutto, in condizione. Per questo sarà fondamentale il mercato, seppur anche a livello societario non sembrano esserci idee chiarissime sul futuro della direzione sportiva, a meno che Smalling non guarisca entro poche settimane.