Smalling rinvia ancora l’esordio

L’esordio di Smalling con la Roma è nuovamente rimandato, come riporta Il Tempo. Il difensore inglese, alle prese con un problema muscolare all’adduttore, sarà probabilmente costretto a saltare anche la sfida europea contro l’Istanbul dopo il forfait con il Sassuolo.

Il programma stilato dallo staff medico giallorosso prevede anche per oggi una seduta d’allenamento individuale, che porterà Fonseca a non inserirlo nella lista dei convocati, con la speranza di averlo nuovamente a disposizione per il Bologna.

Out anche Cetin – comunque escluso dalla lista Uefa – per una sindrome influenzale. Zappacosta, infortunatosi al polpaccio prima del derby, ha invece svolto una seduta individuale sul campo e punta a tornare almeno in panchina con il Lecce.

Intanto la società ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la trasferta in terra austriaca, dove la Roma affronterà il Wolfsberg (si giocherà a Graz al Liebenauer Stadium): i tagliandi potranno essere acquistati soltanto online al prezzo di 45 euro e oggi partirà la prima delle due fasi di prelazione.