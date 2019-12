Smalling prova il recupero per la Fiorentina

Oltre cento persone per festeggiare un Natale a tinte giallorosse. Ieri sera in pieno centro storico, al ristorante La Lanterna, la Roma ha organizzato la cena di fine anno con tutti i dipendenti. Alla serata – oggi andrà in scena quella riservata soltanto ai giocatori – erano presenti tutte le massime cariche dirigenziali: l’Ad Fienga, il Ds Petrachi, il Coo Calvo e il Gso Zubiria. Oltre a loro e a tutti gli ex calciatori che lavorano a Trigoria hanno partecipato anche il mister Fonseca, Mirante, la coach della femminile Bavagnoli, ma soprattutto capitan Florenzi, che ha tenuto un discorso davanti a tutti i presenti.

Intanto, in vista della partita di venerdì contro la Fiorentina, questa mattina alle 11 riprenderanno gli allenamenti dopo un giorno di riposo. Chi ha continuato a lavorare senza sosta sono gli infortunati, avvistati a Trigoria nonostante le 24 ore libere concesse da Fonseca. Se – scrive ‘Il Tempo’ – per Cristante e Pastore bisognerà aspettare il nuovo anno, chi punta a tornare già con i viola è Smalling, che ha saltato gli ultimi due match per un problema al ginocchio. L’inglese sta lavorando duramente per tornare a comporre con Mancini la coppia che aveva blindato la difesa. Per la sfida al Franchi Fonseca avrà a disposizione Kluivert, che aveva già svolto un paio di allenamenti con i compagni la scorsa settimana.

Le buone notizie per il tecnico arrivano anche da Mirante – a proposito di portieri, auguri a Pau Lopez per la nascita di Leo, il secondo figlio – che ha svolto gli esami strumentali alla spalla: i test medici non hanno evidenziato alcuna lesione, si è trattato solo di un forte trauma. Intanto si sono riempiti in un paio d’ore i 2600 posti del Tre Fontane: l’allenamento aperto in programma il 1 gennaio è sold out.