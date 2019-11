Smalling: “Preso il gol nel momento migliore”

Come riporta Il Tempo, al Tardini i giallorossi pagano un mese estenuante, forzatamente senza ricambi: “È stato un mese lungo e difficile – le parole di Smalling – ma prima di queste due partite era stato anche positivo nel complesso. Poi in tre giorni ci sono state due sconfitte un po’ così, all’ultimo minuto in coppa e questa in cui abbiamo preso gol forse nel nostro momento migliore in cui la squadra cercava con più convinzione il gol. Questo ci provoca delusione e frustrazione ma ci faremo trovare pronti dopo la sosta”. Una sosta di cui il Smalling avrebbe fatto volentieri a meno: “Quando perdi vorresti rigiocare subito. I fatto che per due settimane non potremo giocare aumenterà in un certo senso la nostra frustrazione”. Il difensore inglese è stato la maggiore sorpresa della stagione romanista. Arrivato negli ultimi giorni di mercato, si sta rivelando un intoccabile della squadra di Fonseca: “Quando il club mi ha preso ha subito messo in chiaro che si aspettava un contributo importante da me dentro e fuori dal campo, che facessi da esempio. La nostra è una squadra giovane e giocatori esperti come me, Dzeko e Kolarov, che hanno vinto molto in carriera, possono risultare utili. Ora cerchiamo di restare equilibrati”.