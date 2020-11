Smalling out, Kumbulla non recupera

Ancora niente da fare per Smalling. Nell’elenco dei convocati di Fonseca per la sfida con il Napoli non appare il nome del difensore inglese, che ieri durante la rifinitura ha provato a svolgere una parte delle esercitazioni con il gruppo, ma ha dovuto dare forfait e non partirà con i compagni. Il centrale è alle prese con i postumi di un dolore al ginocchio sinistro, una ricaduta avvertita tre settimane fa con il Genoa: il nuovo obiettivo, scrive “Il Tempo”, è cercare di riaverlo a disposizione per la sfida europea con lo Young Boys, per poi metterlo in campo dal primo minuto nel match successivo con il Sassuolo. Out anche Fazio e Santon, appena rientrati dopo il Covid, e Kumbulla, che ad inizio settimana terminerà l’isolamento fiduciario da 21 giorni. In lista i giovani Feratovic e Providence. Intanto la società, che domani inaugurerà lo store di Porta di Roma, ha deciso di donare 11.927+753 mascherine con il vecchio stemma a coloro che avevano sottoscritto la petizione per il ripristino del logo messo in soffitta dal 2013 e riapparso sulle mascherine indossate dai Friedkin. I tifosi hanno stabilito di versare un euro a mascherina per beneficenza: il ricavato verrà destinato ai reparti di oncologia e ematologia del Bambin Gesù.