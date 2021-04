Smalling guida la difesa, Dzeko l’attacco

In mezzo Diawara con Veretout, con Pellegrini c'è Mkhitaryan

Nessun dubbio di formazione per Fonseca, che può contare su una squadra che per dieci undicesimi è probabilmente la migliore consegnata dalla società all'allenatore ad inizio anno. Senza considerare Zaniolo, mai a disposizione in stagione, l’unica assenza di peso per la Roma è quella dello squalificato Mancini, partito insieme ai compagni per mantenere compatto il gruppo. In difesa - riporta Il Tempo - toccherà quindi a Cristante, Smalling ed Ibanez provare a fermare le incursioni avversarie e soprattutto l’obiettivo è quello di blindare la porta, bucata con frequenza troppo alta. Il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Dzeko, con Mkhitaryan e Pellegrini a supportarlo, mentre in mediana ci saranno Diawara e Veretout al centro e Karsdorp e Spinazzola sulle corsie laterali. Out Pedro, Calafiori e all'ultimo anche El Shaarawy. Convocati i giovani Darboe e Ciervo, ormai stabilmente aggregati alla prima squadra per i match europei.