Smalling domani non sarà in campo

Smalling non ci sarà contro l’Ajax. Anche ieri, come riporta Il Tempo, l’inglese ha proseguito il lavoro individuale insieme a Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla mentre Zaniolo ha continuato ad allenarsi con la Primavera.

Questa mattina la squadra scenderà in campo alle 11.30 per la rifinitura mentre alle 14.30 Fonseca interverrà in conferenza stampa. In serata invece l’Ajax si recherà all’Olimpico: ten Hag risponderà alle domande dei giornalisti prima di dirigere la rifinitura fissata alle 19.30.