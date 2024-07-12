VIDEO - La rifinitura alla viglia del Bayer: presenti Lukaku, Smalling e Pellegrini

Smalling vuole convincere De Rossi. Arrivato come titolare indiscutibile con Fonseca in panchina, il centrale inglese a causa di una serie di infortuni ha perso il posto nel reparto difensivo anche grazie all'exploit di Ndicka. E nonostante la Roma non neghi la possibilità di separarsi dall'ex Manchester United (soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2025 e quindi l'ultima opportunità di monetizzare dalla sua cessione), il classe 1989 vuole giocarsi le sue carte nella Capitale. “A me piacerebbe restare” parole, quelle dell'inglese (riprese da Sky Sport) che sottolineano la volontà di tornare protagonista con la maglia giallorossa, in attesa di eventuali offerte, scrive Il Tempo.