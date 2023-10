Smalling c’è. N’Dicka resta da valutare

Il centrale ivoriano non ha riportato un infortunio serio

Redazione

N'Dicka non preoccupa, Azmoun verrà valutato venerdì. Ripresa degli allenamenti ieri a Trigoria, con la Roma che è scesa in campo nella prima seduta in vista dello Slavia Praga, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo.

Non hanno partecipato al primo allenamento di settimana N'Dicka e Azmoun, entrambi usciti malconci dalla sfida di domenica contro il Monza. Lo stato di salute dei due calciatori non preoccupano il centrale ivoriano non ha riportato un infortunio serio - si tratta infatti solamente di una botta - e questa mattina si deciderà a seconda delle condizioni del piede se potrà allenarsi o meno in gruppo.

L'attaccante iraniano è reduce da un fastidio al polpaccio, ma non ha svolto alcuna risonanza - che potrebbe anche non essere necessaria - e verrà rivalutato venerdì vista la sua assenza obbligata nella sfida europea. Chi invece si è allenato con il resto della squadra è Smalling, che insieme a Llorente va a rimpolpare un reparto difensivo rimasto in emergenza per oltre un mese.

