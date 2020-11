Slitta ricorso sul Verona. Ds: Berta c’è

Per alcune problematiche tecniche legate ad un’udienza da tenere in videoconferenza è slittata a lunedì prossimo la discussione sul ricorso del 3-0 a tavolino per il Verona, come riporta Il Tempo.

La Corte Sportiva d’Appello ha registrato la posizione del Verona che si è schierato in maniera molto dura contro il reclamo della Roma. Inoltre, ieri, è andato in scena il primo atto, presso il Tribunale Ordinario sezione Lavoro, per il licenziamento di Petrachi. L’ex dirigente della Roma ha chiesto 5 milioni di euro di risarcimento e per ora il tentativo di riconciliazione con la società non è andato a buon fine.

Dalla Spagna arrivano altre novità sul campo del direttore sportivo. I rapporti tra Atletico Madrid e Berta sono notevolmente peggiorati con la società che è in rotta con il suo ds. L’altro candidato forte è Campos, più staccato Sartori.