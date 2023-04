Slitta il voto sullo stadio

Frena l’iter per il via libera alla realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata, come riporta Il Tempo. Il voto dell’Assemblea capitolina sulla proposta di delibera che riconosce la pubblica utilità al progetto, infatti, non è ancora arrivato e probabilmente si farà attendere per altre settimane, visto che la commissione capitolina Urbanistica non ha ancora fornito il proprio parere. Una doccia fredda per l’assessorato di Maurizio Veloccia, che sta seguendo direttamente il dossier stadio e che a febbraio aveva ipotizzato il voto dell’Aula Giulio Cesare intorno a metà marzo. Un intoppo non da poco, visto che senza la dichiarazione del pubblico interesse da parte del Consiglio il progetto non può approdare alla conferenza dei servizi decisoria (quella preliminare è già stata svolta con esito favorevole) e arrivare alla fase esecutiva. Il sindaco Gualtieri mostra comunque un cauto ottimismo: “Stiamo lavorando per avere il voto dell’Aula dopo Pasqua, il prima possibile. L’obiettivo – ha detto a margine di una riunione a Palazzo Chigi – è chiudere ad aprile". La Roma ha presentato uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione dello stadio in project financing su un’area del Comune (in cui ci sarebbero però alcune particelle private) chiedendo il diritto di superficie per novant’anni.