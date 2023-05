Siviglia, Mendilibar: “Prima il Real, poi la Roma”

L'omaggio a José Mourinho , la voglia di non mostrare troppo le proprie carte. José Luis Mendilibar si prepara a giocarsi la partita della vita a Budapest, dopo una carriera senza squilli di tromba: forse anche per questo motivo il tecnico del Siviglia, come riporta Il Tempo, cerca di mantenere il profilo basso. "Per noi è la partita più importante ma non ho avuto ancora tempo di pensarci: sono concentrato sulla sfida di sabato con il Real Madrid . Da domenica a martedì preparerò la finale" , dice nel Media Day organizzato dalla Uefa. La buona notizia, per il Siviglia, è il recupero di Jordan , Marcao e Nianzou , che si sono allenati sotto gli occhi dei giornalisti. Per Mendilibar, la sfida sarà equilibrata: "Penso che siamo favoriti perché abbiamo vinto questa competizione sei volte, altri preferiscono guardare ai budget a disposizione. Entrambe possono vincere, credo che sia una sfida al 50% delle possibilità per entrambe" .