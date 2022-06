Sirene per Zalewski. El Shaarawy è in vendita

Quattro per un posto . E almeno uno rischia di essere di troppo. Se Mourinho dovesse confermare il modulo con la difesa a tre e i due “quinti”, si ritroverebbe a dover scegliere di volta in volta tra Spinazzola, Zalewski, Viña ed El Shaarawy . Per carità, le partite sono tante, il polacco e l’italo-egiziano possono giocare anche in posizione più avanzata, ma la Roma vuole provare a dare una “sfoltita” alla batteria degli esterni, come riporta Il Tempo.

E allora il maggiore indiziato a partire sembra El Shaarawy, che però si porta dietro uno stipendio da oltre 3 milioni di euro netti. Il suo contratto scade tra un anno, con opzione per un’altra stagione. Il Faraone ha mercato in Italia, c’è stato un sondaggio del Monza che non può però permettersi l’ingaggio, non sarà semplice trovargli una sistemazione. Gioca sempre a sinistra Kluivert, ma non dovrebbe neppure ripassare per Trigoria: l’interesse del Marsiglia sembra serio, più di quello del Monaco, si tratta per cederlo a titolo definitivo. Stesso obiettivo per i vari Veretout, Carles Perez, Diawara e Villar.