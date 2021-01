Silvestri nel mirino delle romane

Il duello tra Roma e Lazio non si disputerà soltanto sul campo, ma anche dietro alle scrivanie dove vengono portate avanti le trattativa di calciomercato. Da qualche giorno è infatti iniziato un derby tra le due squadre della Capitale per Silvestri, portiere che da un anno e mezzo sta difendendo più che bene i pali dell’Hellas Verona. L’estremo difensore già la scorsa estate era finito nel mirino dei giallorossi, ma con la mancata cessione di Pau Lopez non se ne fece nulla.

Recentemente ci sono stati nuovi contatti tra De Sanctis e il classe 1991, che da qualche tempo si è molto avvicinato a Raiola, grazie al quale vorrebbe fare il salto in una big già nel mercato invernale: Silvestri sa che il ct Mancini lo segue con attenzione e non esiterebbe neanche un secondo ad accettare di trasferirsi immediatamente alla Roma, una squadra che gli darebbe la giusta visibilità per strappare una convocazione per l’Europeo e per dimostrare ad alto livello le sue qualità, si legge su Il Tempo. Anche il ds biancoceleste Tare segue il portiere da vicino visto che è alla ricerca di un sostituto in caso di cessione di Strakosha. Appare comunque difficile che le due società romane completino l’operazione prima della prossima estate