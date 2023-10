Silenzio Friedkin: Mou si allontana

Una stagione iniziata con guida tecnica e direzione sportiva in scadenza di contratto aveva destato qualche preoccupazione nell'ambiente, soprattutto fronte allenatore, che nel break londinese però non ha ricevuto alcuna chiamata dalla proprietà. Un segnale di tranquillità ma anche di allarme, visto che tra otto mesi il contratto dello Special One sarà scaduto e l'aria non sembra quella del rinnovo. Da qui a fine anno può ancora accadere di tutto, ma Dan non sembra intenzionato ad alzare la cornetta o, addirittura, ad incontrare lo Special One per provare ad andare avanti insieme. Un'ipotesi che il portoghese prenderebbe volentieri in considerazione. Come ribadito diverse volte l'esperienza in giallorosso lo ha arricchito umanamente e nella Capitale ha trovato la sua dimensione ideale. Ma probabilmente la famiglia texana ha altre idee e anche Mou, come giusta tutela, aspetterà fino alla fine dell'anno prima di guardare cosa c'è fuori. Ma oltre le mura c'è un'offerta pronta per lui. Una corte, quella saudita, che va avanti da mesi e che dopo il rifiuto estivo stavolta potrebbe vedere davvero José in Arabia. Ora c'è il campo e una stagione, almeno in campionato, da rimettere in piedi dopo un inizio in salita. Mou è totalmente concentrato sulla sua squadra e nient'altro può distoglierlo. Con il chiodo fisso dell'Europa League che potrebbe essere ancora una volta la via prescelta dell'uomo di Setubal.