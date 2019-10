Si rivede Totti allo stadio vicino a Tare

Ha aspettato una partita della Nazionale per tornare allo Stadio Olimpico. C’era anche Francesco Totti sugli spalti ad assistere alla sfida tra Italia e Grecia. L’ex capitano e dirigente della Roma – riporta “Il Tempo” – era tra i 56 mila che hanno riempito l’impianto capitolino ieri sera. Una presenza resa ancor più autorevole dal ruolo di ambasciatore Uefa per Euro 2020. Seduto accanto a lui il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Presenti in rappresentanza dei due club romani anche il presidente biancoceleste Lotito e il Ceo giallorosso Fienga. Un ritorno, quello di Totti, a distanza di quattro mesi dall’ultima volta: bisogna sfogliare il calendario all’indietro fino al 26 maggio, nel giorno dell’addio di De Rossi col Parma.