Si rivede Farelli. Spinazzola ok per febbraio

L’ex terzo portiere giallorosso tornerà a Trigoria per un breve periodo. Spinazzola tornerà tra un mese in campo

A febbraio potrebbe tornare Leonardo Spinazzola come riportato su Il Tempo.A Trigoria si rivede Simone Farelli. Per un breve periodo, il trentottenne che la scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere della Roma, farà parte dello staff tecnico di José Mourinho a causa della momentanea indisponibilità di Nuno Santos (preparatore dei portieri) che tornerà al suo lavoro nei prossimi giorni. Nel frattempo Leonardo Spinazzola scalpita per tornare ad allenarsi con la squadra. Il suo recupero procede bene e nei prossimi giorni intensificherà il lavoro sul campo prima di volare in Finlandia per una visita al tendine d’Achille con il il dottor Lempainen – che lo scorso luglio ha operato il giocatore – propedeutica al rientro in gruppo. Una volta ottenuto l’ok per ritornare a lavorare con il resto della rosa, sarà necessario attendere almeno un paio di settimane per consentire al terzino di tornare in forma e riprendere pian piano il ritmo partita. Difficilmente Spinazzola tornerà in campo in una gara ufficiale prima di febbraio ma, a distanza di sei mesi dall’infortunio rimediato in Nazionale, il peggio sembra essere passato.