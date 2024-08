Si rivede Bove, ballottaggio Cristante-Le Fée

Ieri la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in mattinata, in campo presente anche Bove. Dopo la forte contusione subita mercoledì scorso (gli esami svolti al Campus Bio Medico avevano comunque dato esito negativo) il centrocampista si è comunque aggregato al resto del gruppo, scongiurando qualsiasi tipo di problema. De Rossi - sottolinea Matteo Cirulli su 'Il Tempo' - avrà così a disposizione l'intera rosa per la partita con l'Empoli e, proprio a proposito di centrocampo, sarà interessante capire quale sarà la scelta del tecnico visto il ritorno dalla squalifica di Paredes. Oltre al dubbio da sciogliere sull'ala sinistra - contro il Cagliari ha iniziato Zalewski, ma El Shaarawy potrebbe superarlo - De Rossi dovrà quindi assegnare tre maglie per quattro posti tra Pellegrini, Cristante, Le Fée e Paredes (oltre a Bove).