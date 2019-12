Si ferma anche Kluivert: ennesimo ko muscolare

Si allunga la lista dei giocatori della Roma che hanno subito almeno un infortunio (muscolare o traumatico) da inizio stagione, come riporta Il Tempo.

Il 19° calciatore giallorosso a finire in infermeria è Kluivert, costretto a chiedere il cambio al 35’ del primo tempo contro il Verona. L’olandese si è fatto male in un contrasto con Zaccagni, toccandosi a lungo la coscia sinistra mentre lasciava il campo a favore di Perotti, autore poi di un gol e un assist. La prima diagnosi parla di un fastidio muscolare post-contusivo al flessore e domani (oggi giorno di riposo per tutti) saranno effettuati gli esami strumentali: la speranza è che non sia nulla di grave, visto che con il nuovo anno l’infermeria dovrebbe praticamente svuotarsi. Da segnalare poi uno spiacevole episodio andato in scena a fine gara: dopo il triplice fischio di Guida dalla curva del Verona si sono alzati alcuni cori all’indirizzo della squadra e dei tifosi giallorossi, insultati con il coro “sporchi terroni“.