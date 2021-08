Si cerca una sistemazione in Italia per Pedro. Nzonzi piace in Qatar

Tiago Pinto al lavoro per il mercato in uscita con il problema degli esuberi

Per completare la rosa manca ancora un rinforzo a centrocampo, che arriverà soltanto in caso di partenza degli esuberi, come riporta Il Tempo. Per Pedro si cerca una sistemazione in Italia – occhio al Genoa – ma in questo senso molto dipenderà dalla volontà dello spagnolo. In attesa di novità su Florenzi invece sembrerebbe essersi aperto uno spiraglio per cedere Nzonzi: il francese piace ai qatarioti dell’Al Rayann.